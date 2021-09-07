Впав з недобудованої висотки. У Києві на будівництві загинув робітник

У центрі Києва на будівництві сьогодні стався трагічний випадок. Чоловік впав з висоти.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.
Подія трапилася на Антоновича, 136. Будівельник впав з недобудованої висотки.
"Медики лише констатували смерть", – йдеться в повідомленні.
На місце їде слідчо-оперативна група і криміналісти. Вони встановлять причини смертельного випадку.
"Подейкують, що це будівництво дуже скандальна", – додають в Мережі.
Що робити, якщо побачили потерпілого на вулиці?
Алгоритм надання першої допомоги:
- Огляд місця події. Потрібно переконатися, що вам не загрожує небезпека і до людини можна підійти.
- Огляд потерпілого. Перевірити, чи дихає він, чи є пульс. Якщо він у свідомості – з'ясувати, що болить. Чи не перевертати, якщо у потерпілого зламані кістки.
- Виклик швидкої допомоги. Вказати місце і дані про потерпілого.
- Надання першої допомоги – дії залежать від ситуації.
- Спостереження за станом постраждалого.
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