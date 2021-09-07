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Впав з недобудованої висотки. У Києві на будівництві загинув робітник

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
7 вересня, 13:53
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На місце виїхали слідчо-оперативна група і криміналісти, щоб встановити причини
Будівельник впав з висоти і розбився на смерть. Фото: колаж "Сьогодні"
Будівельник впав з висоти і розбився на смерть. Фото: колаж "Сьогодні"

У центрі Києва на будівництві сьогодні стався трагічний випадок. Чоловік впав з висоти.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.

Подія трапилася на Антоновича, 136. Будівельник впав з недобудованої висотки.

"Медики лише констатували смерть", – йдеться в повідомленні.

Місце події. Фото: dtp.kiev.ua/Telegram
Місце події. Фото: dtp.kiev.ua/Telegram

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На місце їде слідчо-оперативна група і криміналісти. Вони встановлять причини смертельного випадку.

"Подейкують, що це будівництво дуже скандальна", – додають в Мережі.

Що робити, якщо побачили потерпілого на вулиці?

Алгоритм надання першої допомоги:

  • Огляд місця події. Потрібно переконатися, що вам не загрожує небезпека і до людини можна підійти.
  • Огляд потерпілого. Перевірити, чи дихає він, чи є пульс. Якщо він у свідомості – з'ясувати, що болить. Чи не перевертати, якщо у потерпілого зламані кістки.
  • Виклик швидкої допомоги. Вказати місце і дані про потерпілого.
  • Надання першої допомоги – дії залежать від ситуації.
  • Спостереження за станом постраждалого.

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