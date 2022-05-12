Ураган зламав одне із дерев-"захисників" Києва (фото)

"Липа Петра Могили" кілька століть росла на руїнах Десятинної церкви

Буля в Києві зламала "Липу Петра Могили". / Фото: Колаж: Сьогодні

Увечері 12 травня ураган у Києві зламав історичне дерево-пам'ятку природи "Липу Петра Могили". Старовинне дерево росло на руїнах Десятинної церкви.

Про це повідомляє Telegram-канал "Реальний Київ".

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На фото видно, що липа розкололася. А її гілки відірвало внаслідок бурі.

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"Липа Петра Могили" у Києві 12 травня. Фото: Реальний Київ

Як відомо, "липа Петра Могили" є ботанічною пам'яткою та одним із найстаріших дерев у Києві. Її вік близько 400 років. Стовбур дерева має обхват п'ять метрів, висота – десять метрів. Дерево було взято під державну охорону у 1972 році.

Дерево-"захисник"

У столиці росте понад 100 дерев, вік яких коливається від 100 до 900 років. Тобто деякі з них застали часи Київської Русі та нікуди не зникли. Ці дерева – свідки історичних подій та місця сили.

Одним із символів-"захисників" Києва є "липа Петра Могили". За легендою, чоловік висадив під час розкопок Десятинної церкви у 17-му столітті. Дерево є твердим і незламним як український дух. Липа росте там, звідки починався Київ, де височіла потужна фортеця, стояли палаци та тереми князів та бояр. Її посадили біля зруйнованого пам'ятника, але про нього не забули, не збудували на цьому місці нічого нового. Залишили фундамент, пам'ять.

Ураган у Києві

У Києві ввечері 12 травня розпочався ураган зі зливою. Негода ламає дерева, вириваючи разом із корінням. У багатьох районах столиці перепади напруги та зникла електрика.

Через негоду електрика зникла у Подільському, Святошинському, Дарницькому районах, а також на Троєщині.

В офіційному повідомленні від ДПЕК йдеться про те, що через погодні умови в Київській області спостерігається велика кількість обривів на електролініях через падіння дерев. Людей просять не наближатися до повалених дерев ближче ніж на вісім метрів. Також закликають не залишати дітей без нагляду. Усунення аварій ускладнюється через негоду.

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