Влаштували погром в орендованій квартирі і виклали в Tik-Tok. У Києві молодим людям загрожує строк

У столиці тіктокери влаштували погром в чужому помешканні. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві молоді люди, влаштували погром в орендованій квартирі на Печерську – вони постануть перед судом.

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Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва.

Уже завершено досудове розслідування стосовно п'ятьох місцевих жителів, які влаштували погром в орендованій квартирі заради відео в Тік-ток.

"11 квітня 2020 року компанія молодих людей взяла в оренду подобово квартиру на бульварі Лесі Українки в Києві. Домовившись з ріелтором про умови оренди, в той же день, компанія прибула в будинок", – йдеться в повідомленні.

Так, пізно ввечері, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, молоді люди почали трощити в квартирі меблі і псувати інтер'єр: кухонним ножем порізали натяжну стелю, зірвали шпалери, розбили і пошкодили всю наявну в квартирі побутову техніку, елементи інтер'єру та дрібні побутові прилади, меблі, в тому числі скляні.

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Крім того, курили сигарети і голосно слухали музику, чим порушували спокій в житловому будинку і заважали відпочивати іншим його мешканцям.

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"При цьому молоді люди знімали свої дії на камеру мобільного телефону і надалі відзняте відео розмістили на інтернет-ресурсі "Tik-Tok". Загалом своїми діями зловмисники завдали шкоди власниці квартири на суму понад 370 тис. гривень", – додають в прокуратурі.

Дії молодих кваліфіковано як умисне знищення чужого майна і хуліганство, вчинене групою осіб (ч.1 ст. 194, ч. 2 ст. 296 КК України).

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