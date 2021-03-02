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Втіха за гроші. У Києві дві жінки організували мережу з надання інтиму (відео)

2 березня, 11:37

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Їм загрожує сім років в'язниці

Втіха за гроші – в орендованих квартирах. Столичні поліцейські викрили двох жінок, які організували мережу з надання інтимних послуг.

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Для цього знімали квартири – нібито, для себе. Шукали і проводили кастинги дівчат, які готові надавати сексуальні послуги. І – зводили їх з клієнтами – цілу базу напрацювали, рекламуючи послуги через інтернет.

Відео: Сьогодні

За годину повії брали по півтори тисячі гривень. Щоб їх ні в чому не запідозрили – організатори постійно міняли орендовані квартири і номери власних мобільних телефонів.

Втім, поліція вистежила і затримала обох. За ґрати вони можуть потрапити – на 7 років.

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Раніше ми писали, що в Одесі обіцяли клієнтам секс з молодими дівчатами, а потім вривалися в будинки під виглядом поліцейських і грабували.

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Раніше ми повідомляли, що в Києві впіймали чоловіка, який під виглядом копа грабував пенсіонерів.

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Київ шахраї кастинг поліція інтим

Джерело: Сьогодні

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