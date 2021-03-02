Втіха за гроші. У Києві дві жінки організували мережу з надання інтиму (відео)

Втіха за гроші – в орендованих квартирах. Столичні поліцейські викрили двох жінок, які організували мережу з надання інтимних послуг.
Для цього знімали квартири – нібито, для себе. Шукали і проводили кастинги дівчат, які готові надавати сексуальні послуги. І – зводили їх з клієнтами – цілу базу напрацювали, рекламуючи послуги через інтернет.
За годину повії брали по півтори тисячі гривень. Щоб їх ні в чому не запідозрили – організатори постійно міняли орендовані квартири і номери власних мобільних телефонів.
Втім, поліція вистежила і затримала обох. За ґрати вони можуть потрапити – на 7 років.
Раніше ми писали, що в Одесі обіцяли клієнтам секс з молодими дівчатами, а потім вривалися в будинки під виглядом поліцейських і грабували.
Раніше ми повідомляли, що в Києві впіймали чоловіка, який під виглядом копа грабував пенсіонерів.
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