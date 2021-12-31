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Уже святкують? Дві п'яні жінки і чоловік влаштували бійку у київському метро

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31 грудня, 20:53
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Людей в нетверезому стані спокійно пропустили на станцію метрополітену
В метро Києва сталася бійка.
В метро Києва сталася бійка. / Фото: Колаж: Сьогодні

За кілька годин до Нового року, ввечері 31 грудня, в київському метро влаштувапи бійку просто у вагоні. Туди людей в нетверезому стані спокійно пропустили контролери.

Про це у своєму Facebook написав журналіст Олександр Рудоманов.

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За його словами, не дуже трималиючись на ногах, нетверезі люди спокійно пройшли через турнікети метро.

"Контролер не викликала ні поліцію, ні вохр (воєнізовану охорону, – ред.). А навіщо?", – написав Рудоманов.

Він розповів, що це тріо зайшло в вагон і через дві станції почало бійку між собою. Пасажири втрутились, розборонили, двоє лишилось у вагоні, одна з вийшла.

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"Питання КП "Київський метрополітен" , а шо,хіба п'яними можна їздити?", – додав журналіст.

Що нам сказали в метро

В пресслужбі столичного метрополітену в коментарі "Сьогодні" підтвердили, що дійсно в стані алкогольного сп'яніння людей пропускати в підземку не повинні.

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"Дякую за інформацію. Проведемо роботу. Нагадуємо, що проїзд в нетверезому стані заборонений правилами метро", – зазначили у пресслужбі.

Раніше ми писали:

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