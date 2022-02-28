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У Білій Церкві та Василькові росіяни ракетами зруйнували гуртожитки – є постраждалі

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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28 лютого, 21:40
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Наразі деблоковано двох людей, а під завалами попередньо перебуває одна особа
Окупанти зруйнували гуртожитки
Окупанти зруйнували гуртожитки / Фото: Колаж: Сьогодні

В результаті ракетного удару російським агресором у містах Біла Церква та Васильків зруйновані гуртожитки.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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"Станом на 20:30 унаслідок ракетного удару у м. Біла Церква зруйновано 3-поверховий гуртожиток без подальшого горіння", - йдеться у повідомленні.

Двох осіб деблоковано, під завалами перебуває одна особа. Роботи з пошуку постраждалих тривають.

"У м. Василькові зруйнований 5-поверховий гуртожиток із подальшим горінням на площі 15 кв. м. Інформація про перебування людей у будівлі уточнюється (попередньо був відселений)", – йдеться у повідомленні.

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