У Білій Церкві та Василькові росіяни ракетами зруйнували гуртожитки – є постраждалі

В результаті ракетного удару російським агресором у містах Біла Церква та Васильків зруйновані гуртожитки.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
"Станом на 20:30 унаслідок ракетного удару у м. Біла Церква зруйновано 3-поверховий гуртожиток без подальшого горіння", - йдеться у повідомленні.
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Двох осіб деблоковано, під завалами перебуває одна особа. Роботи з пошуку постраждалих тривають.
"У м. Василькові зруйнований 5-поверховий гуртожиток із подальшим горінням на площі 15 кв. м. Інформація про перебування людей у будівлі уточнюється (попередньо був відселений)", – йдеться у повідомленні.
Що відбувається 28 лютого
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста ракетами. Від їхніх рук загинуло вже 16 дітей.
- Окупанти розбомбили місто на Харківщині – постраждали житлові будинки та лікарня. У Балаклії місцеві жителі майже не виходять з укриттів.
- Генеральний штаб озвучив кількість знищеної техніки та солдатів окупанта після чотирьох днів повномасштабної війни. Кількість знищеної техніки вже перевищує тисячу одиниць, а живої сили – понад п'ять тисяч осіб.
- ЗСУ під Києвом рознесли близько 200 одиниць техніки Російської Федерації.
- Комендантська година в Києві відсьогодні, 28 лютого, триватиме з 20:00 до 07:00, повідомили в КМДА.