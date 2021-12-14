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У лікарні під Києвом шукали вибухівку: все через ревнощі (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
14 грудня, 11:50
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Співмешканка порушника перебувала у тій самій лікарні

У Боярці (Київська область) чоловік "мінував" дитяче відділення лікарні. Псевдомінером виявився 34-річний житель міста Тетіїв.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції області у Facebook.

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"На місце події прибуло керівництво поліції Білоцерківщини, слідчо-оперативна група, спеціалісти-криміналісти, кінологи та вибухотехніки, які оглянули приміщення лікарні та констатували, що інформація про вибухівку не підтвердилась", – йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали порушника. Псевдомінером виявився 34-річний житель міста Тетіїв, співмешканка якого якраз перебувала у тій же лікарні.

Як повідомляють ЗМІ, він приревнув лікаря до своєї коханої.

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Що йому загрожує

Чоловіка затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі з процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили лиходію про підозру за ч.2 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Тепер йому загрожує строк – від чотирьох до восьми років ув'язнення.

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Чому на мостах Києва немає охорони

Київські мости часто стають "жертвами" телефонних мінерів та реальних, які загрожують їх підірвати, безпосередньо перебуваючи на переправах. Найчастіше дістається столичним мостам Метро та Патона.

На мосту Метро двічі проводилася спецоперація правоохоронців із затримання зловмисників із використанням спеціальної техніки – дронів, річкових катерів та БТРів. При цьому рух транспорту на переправі було зупинено.

Рік тому чоловік зателефонував до поліції та повідомив, що міст Патона буде підірваний. Невідомий погрожував підірвати нібито залишену на мосту речовину. Рух транспорту на переправі тимчасово перекрили. Тоді підозрілої речовини на мосту не знайшли, а поліції вдалося встановити особу "мінера". Це уродженець Чернігова, 1993 року народження.

Незважаючи на такі погрози, київські мости практично не охороняються.

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