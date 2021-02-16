У Боярці дві семикласниці отруїлися невідомою речовиною: подробиці

У Боярці в академічному ліцеї "Гармонія", який підпорядковується Боярській територіальній громаді Фастівського району, сьогодні, 16 лютого, сталася трагедія.

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Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація.

Дві учениці сьомого класу вжили невідомі речовини й отруїлися.

"Одну дівчинку не вдалося врятувати. А друга школярка перебуває в лікарні в стані середньостабільному", – йдеться в повідомленні.

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У зв'язку з цим голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін дав доручення профільним службам провести термінове розслідування трагічного випадку.

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Також нагадаємо, у Кирилівці сталося масове отруєння на базі відпочинку.

Раніше ми писали, що в Кропивницькому після сніданку в їдальні масово отруїлися школярі. Дивіться відео:

Відео: Сьогодні

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