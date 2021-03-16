У Боярці прямо на вулиці пролунав вибух

Фахівці намагаються з'ясувати, що саме стало причиною

У Боярці під Києвом стався сильний вибух. На вулиці Королюка – велика воронка, пошкоджені два припарковані автомобілі та огорожа будинку.

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"Що вибухнуло, поки невідомо, але це не граната", – повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

За їхніми даними, люди не постраждали. Потерпілих немає і за даними "Києва Оперативного".

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На місці працювала патрульна поліція, вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

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Нагадаємо, днями в Бердянську Запорізької області стався вибух у квартирі. У результаті інциденту загинули дві особи. Тоді встановили, що вибухнув невідомий пристрій.

Крім того, в Києві відбувся вибух, від якого в сусідньому будинку повибивало вікна.

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