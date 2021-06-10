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У Бучі школярка застрелила друга на фотосесії: що кажуть у поліції

10 червня 2021 20:58

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Під Києвом пустощі школярів закінчилися трагедією – у поліції з'ясовують деталі події

Поліція почала кримінальне провадження за фактом вбивства школяра в Бучі під час фотосесії.

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Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Київської області.

За даними копів, після ЗНО четверо школярів відпочивали у приватному будинку одного з товаришів. Вони влаштували фотосесію з пневматичною рушницею.

15-річна дівчинка через необережність натиснула на спусковий гачок і вистрілила в друга. Куля потрапила в груди 16-річного, він помер на місці події.

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/ Фото: Нацполиция

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Поліція почала кримінальне провадження за статтею "Вбивство через необережність". За такий злочин загрожує від трьох до п'яти років обмеження або позбавлення волі.

Зараз правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії.

Нагадаємо, в Одеській області 12-річний хлопчик застрелив школяра.

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