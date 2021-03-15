Русский
$ 27,64
32,95
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

У центрі Києва горів грузинський ресторан (фото, відео)

15 березня, 23:50

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Попередньо в результаті пожежі ніхто не постраждав

У Києві на Подолі на вулиці Сагайдачного, 10 у понеділок увечері почалася пожежа в розташованому в будівлі ресторані.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба столичного управління ДСНС.

За цією адресою розташований ресторан грузинської кухні "Алаверди".

Повідомленні про займання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в Києві о 20:22.

Реклама

Рятувальники, що прибули на місце, встановили, що загоряння виникло у витяжній шафі закладу з подальшим поширенням на електрокабелі та загрозою поширення на перекриття між першим і другим поверхом.

В тренді
Кличко з гранатою і кулеметом: мерію Києва вивезли на стрільби (фото)

О 21:33 пожежу було локалізовано на площі 35 кв. метрів, а о 21:39 ліквідовано.

На місці події працювали п'ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 людини особового складу підрозділів.

Реклама

Жертв і постраждалих немає, причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, 12 березня в Києві горів триповерховий будинок для літніх людей у Подільському районі, де перебувало 65 людей похилого віку, на щастя, ніхто не постраждав.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ ресторани пожежа
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У нас було 12 таких винищувачів – п'яний евробляхер протаранив гордість української авіації: нові подробиці
У нас було 12 таких винищувачів – п'яний евробляхер протаранив гордість української авіації: нові подробиціНадзвичайні події
У столичному Гідропарку масштабна пожежа: подробиці (фото, відео)
У столичному Гідропарку масштабна пожежа: подробиці (фото, відео)Надзвичайні події
Вбивство поліціянтки в Києві: копи затримали підозрювану
Вбивство поліціянтки в Києві: копи затримали підозрювануНадзвичайні події
Поліція затримала другого ґвалтівника 19-річної киянки (відео)
Поліція затримала другого ґвалтівника 19-річної киянки (відео)Надзвичайні події
У Києві згоріла лазня: стало відомо, скільки людей загинули (фото)
У Києві згоріла лазня: стало відомо, скільки людей загинули (фото)Надзвичайні події
Убита в Києві очолювала Департамент кіберполіції – журналіст
Убита в Києві очолювала Департамент кіберполіції – журналістНадзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти