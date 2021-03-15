У центрі Києва горів грузинський ресторан (фото, відео)

У Києві на Подолі на вулиці Сагайдачного, 10 у понеділок увечері почалася пожежа в розташованому в будівлі ресторані.
Про це повідомляє прес-служба столичного управління ДСНС.
За цією адресою розташований ресторан грузинської кухні "Алаверди".
Повідомленні про займання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в Києві о 20:22.
Рятувальники, що прибули на місце, встановили, що загоряння виникло у витяжній шафі закладу з подальшим поширенням на електрокабелі та загрозою поширення на перекриття між першим і другим поверхом.
О 21:33 пожежу було локалізовано на площі 35 кв. метрів, а о 21:39 ліквідовано.
На місці події працювали п'ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 людини особового складу підрозділів.
Жертв і постраждалих немає, причина виникнення пожежі встановлюється.
Нагадаємо, 12 березня в Києві горів триповерховий будинок для літніх людей у Подільському районі, де перебувало 65 людей похилого віку, на щастя, ніхто не постраждав.
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