У центрі Києва гуляв голий чоловік (відео)

Оголений хлопець не поспішаючи йшов по площі з сумкою

У столиці сьогодні вдень, 5 квітня, всіх шокував абсолютно голий чоловік, який розгулював в чому мати народила по Майдану Незалежності.

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Відео опублікував паблік ХК в Telegram.

Очевидці в подиві від того, що відбувається серед білого дня.

"Весна прийшла", – підписали ролик в Мережі.

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В руках у чоловіка була велика сумка темного кольору і взуття – більше нічого.

Оголеному чоловіку явно вдалося продовжити свою прогулянку по центру Києва. На відео опублікованому в соціальних мережах видно, що голий чоловік з сумкою йде у напрямку до підземного переходу на Майдані Незалежності.

А в поліції Києва нам повідомили, що сьогодні не затримували голого чоловіка на Майдані Незалежності.

"До нас не надходило повідомлень про те, що на Майдані Незалежності гуляє голий чоловік. Ми його не затримували. Так само не було повідомлень про таке затримання в поліції метрополітену, де на вході чергують правоохоронці", – розповіли сайту "Сьогодні" в поліції Києва.

Не виключено, що чоловік з сумкою пішов гуляти в бік Печерська. де знаходитися урядовий квартал.

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Нагадаємо, раніше на Голосіївському проспекті в Києві стався незвичайний випадок. Там неадекватний водій Volkswagen вибіг з автомобіля і напав на перехожого. Після цього роздягнувся догола і, лежачи на холодному асфальті, кричав: "Андрюха!".

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