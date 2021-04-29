У центрі Києва машина загадково перекинулася на дах у вузькій вуличці (відео)

У Києві 29 квітня о Шевченківському районі сталося ДТП з перекиданням авто на дах.
Про це повідомляють Вартові еспресо в Facebook.
Аварія сталася на вулиці Терещенківській – перекинувся автомобіль Toyota RAV 4.
"З невідомих причин водій не впорався з керуванням і перекинув автомобіль на дах", – йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав. На місці працює поліція, яка і повинна встановити обставини ДТП.
Рух по вулиці Терещенківській на цей момент заблоковано.
Кілька користувачів Мережі задалися питанням, як водій примудрився опинитися в такому становищі на настільки вузькій дорозі.
Нагадаємо, в Києві велосипедистка збила пішохода, обидві жінки в лікарні.
Крім того, в Рівненській області зіткнулися п'ять автомобілів.