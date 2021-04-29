Русский
$ 27,79
33,53
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

У центрі Києва машина загадково перекинулася на дах у вузькій вуличці (відео)

29 квітня, 17:21

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Кадри з місця події спантеличили очевидців

У Києві 29 квітня о Шевченківському районі сталося ДТП з перекиданням авто на дах.

Реклама

Про це повідомляють Вартові еспресо в Facebook.

Аварія сталася на вулиці Терещенківській – перекинувся автомобіль Toyota RAV 4.

"З невідомих причин водій не впорався з керуванням і перекинув автомобіль на дах", – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав. На місці працює поліція, яка і повинна встановити обставини ДТП.

Реклама

В тренді
Потрійне вбивство в Києві: підлітку винесли запобіжний захід

Рух по вулиці Терещенківській на цей момент заблоковано.

Кілька користувачів Мережі задалися питанням, як водій примудрився опинитися в такому становищі на настільки вузькій дорозі.

Нагадаємо, в Києві велосипедистка збила пішохода, обидві жінки в лікарні.

Реклама

Крім того, в Рівненській області зіткнулися п'ять автомобілів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Популярні статті

П'яний священик влаштував дебош у центрі Києва (відео)
П'яний священик влаштував дебош у центрі Києва (відео)Надзвичайні події
Здавалося, що брата люблять більше – чому підліток убив сім'ю в Києві (оновлено)
Здавалося, що брата люблять більше – чому підліток убив сім'ю в Києві (оновлено)Надзвичайні події
Якщо я буду жити, то вб'ю його – дідусь про підлітка, який убив свою сім'ю у Києві. Ексклюзив
Якщо я буду жити, то вб'ю його – дідусь про підлітка, який убив свою сім'ю у Києві. ЕксклюзивНадзвичайні події
У Києві підліток зарізав батьків і молодшого брата
У Києві підліток зарізав батьків і молодшого братаНадзвичайні події
У Києві на швидкості перекинувся автомобіль: мати загинула, донька в реанімації (відео)
У Києві на швидкості перекинувся автомобіль: мати загинула, донька в реанімації (відео)Надзвичайні події
"Герої" чи "наволоч"? У Києві пройде марш пам'яті дивізії СС "Галичина" (опитування)Надзвичайні події

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти