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У центрі Києва масштабна аварія: зіткнулися чотири авто (відео)

24 липня 2021 19:47

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Як з'ясувалося, постраждала жінка – її забрали медики

Копи оформляють ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"

Копи оформляють ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві сьогодні відбулося ДТП за участю чотирьох автомобілів. Постраждала жінка.

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Про це повідомляють Вартові еспресо.

У центрі столиці на площі Лесі Українки відбулося ДТП за участю чотирьох автомобілів – Infiniti, Subaru, Audi і Hyundai однієї зі служб таксі.

"У даній дорожній аварії травмувалася жінка, її госпіталізували в лікарню", – пишуть в Мережі.

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На місці працює поліція і СОГ.

Нагадаємо, в Києві стоїть на зупинці автобус без водія раптово поїхав і врізався в припаркований легковий BMW, а потім вони разом вилетіли на тротуар. Як виявилося, водій автобуса відлучався за кавою.

Крім того, в Рівненській області в ДТП потрапив рейсовий автобус сполученням Київ – Вроцлав. До лікарні відвезли 23 людини.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

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