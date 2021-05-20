У центрі Києва чоловік поглумився над прапором України: його шукають (відео)

НП подія сталася вчора в Центральному парку культури і відпочинку столиці

У центрі Києва невідомий чоловік зірвав прапор України з фасаду будівлі державної установи. Тепер його розшукують.

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Про це повідомляє Київ оперативний в Facebook.

Інцидент стався вчора в Центральному парку культури і відпочинку столиці.

"Вчора, приблизно о 18:00, в Центральному парку культури і відпочинку, що знаходиться у самому центрі Києва, з приміщення адмінбудівлі парку якийсь нарко-типок зірвав державний символ – прапор України. Може хто впізнає його?" – йдеться в повідомленні.

Чоловік на відео силою відірвав прапор і там же його кинув. Після чого швидко пішов у протилежному напрямку.

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Раніше ми писали, що власнику компанії, який організував демонстрацію прапора Ізраїлю над Києвом, погрожують.

Нагадаємо, президент Парламентської асамблеї Ради Європи Хендрік Дамс перервав виступ члена української делегації, народного депутата Олексія Гончаренка після того, як він показав прострелений прапор з Донбасу.