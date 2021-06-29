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Зіткнення ФОПів і поліції у Києві. Почалися перші затримання – фото і відео (оновлюється)

29 червня 2021 11:35

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Силовики відібрали в учасників головні атрибути акції протесту – що відбувається у центрі столиці

У столиці на Майдані Незалежності 29 червня почалися зіткнення поліції і ФОПів. Підприємці планували пройти маршем із труною і ритуальними вінками – як символ похорону малого бізнесу – до Офісу президента, а потім до Верховної Ради. Кількох людей вже затримали.

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"Сьогодні" стежать за тим, що відбувається у центрі Києва.

10:35

Силовики заблокували шлях підприємцям. У результаті почалася бійка.

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Учасники акції з прапорами з написом "SaveФОП" кричали правоохоронцям "Ганьба" і намагалися їх відштовхнути, але безуспішно.

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Незабаром поліції таки вдалося дістатися до трун – силовики ламали їх і забирали, як і похоронні вінки.

Зараз колона протестувальників змінила початковий маршрут і попрямувала у сторону Європейської площі, щоб ходити там по колу. Кришку труни учасники врятували – її несуть на чолі ходи.

11:05

Правоохоронці затримали кількох учасників акції. Протестувальники хотіли їх звільнити і почалися нові сутички.

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11:23

Протестувальники продовжують йти в сторону Верховної Ради.

11:27

У столичній поліції спростували сайту "Сьогодні" дані про те, що на Майдані Незалежності затримували учасників акції.

"Поки у нас немає інформації, що правоохоронці когось затримали в результаті сутичок на Майдані Незалежності з представниками ФОПів", – розповіли в поліції Києва журналісту "Сьогодні".

агадаємо, у кінці квітня в Миколаєві ФОПи штурмували міськраду через карантин.

Крім того, навесні в центрі Львова підприємці вийшли на акцію протесту проти карантину. Люди вимагали, щоб їм дозволили працювати.

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