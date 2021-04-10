В метро на "Майдані Незалежності" спіймали п'яних чоловіків з бойовими гранатами (фото)

Їм загрожує до семи років позбавлення волі

У Києві на станції метро "Майдан Незалежності" поліція затримала двох чоловіків з бойовими гранатами.

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Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії.

Помітили п'яних підозрілих чоловіків і зупинили їх для поверхневої перевірки.

"Під час перевірки особистих речей у сумці одного з них було помічено два предмети схожі на гранати", – йдеться в повідомленні.

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Зараз поліцейські перевіряють інформацію і встановлюють походження боєприпасів. Вибухотехніками були ідентифіковані бойові гранати Ф1 і РГД-5.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Харківській області вночі 5 лютого невідомі спалили два авто, а потім кинули гранату у вікно житлового приватного будинку.

Раніше ми повідомляли, що в Маріуполі правоохоронці виявили великий схрон з боєприпасами. Серед вилученого понад 1600 гранат, 62 пістолета Макарова, 124 ящика патронів та інші вибухонебезпечні предмети.

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