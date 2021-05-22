У центрі Києва пожежа: що горить (фото)

На Жилянській пожежа. Фото: Київ Зараз/Telegram

У Києві 22 травня центр затягнуло димом. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", на Жилянській, 107, сталася пожежа.

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У ДСНС Києва нам повідомили, що біля одного з магазинів на вулиці Жилянській виникла пожежа. Площа займання становила 30 квадратних метрів.

Фото: Київ Зараз/Telegram

На місце терміново прибули пожежники і вже ліквідували полум'я.

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Жертв і постраждалих немає.

Раніше ми писали, що у Києві 11 травня сталася велика пожежа в Солом'янському районі. Площа займання становила 400 квадратних метрів.

Також в Оболонському районі Києва сталася пожежа в школі № 9. Всіх співробітників і учнів тієї ж миті евакуювали з будівлі.