У центрі Києва протестують антивакцинатори – відео

У центрі Києва на акцію зібралися противники вакцинації від коронавірусу. Колона людей пройшла вулицею Великою Васильківською.
Відповідне відео опублікував Тelegram-канал "Київ Оперативний".
На записі видно, як кількасот осіб йдуть проїжджою частиною. Попереду колони їде авто з колонками і, мабуть, організаторами маршу, а також автомобіль правоохоронців. З собою учасники акції несуть прапори.
"Прокидайся, ти вільна людина. Повертайся до нормального життя", – скандують організатори в гучномовець.
Поки невідомо, чого саме вимагають учасники маршу.
Як захиститися від ковіду?
Незважаючи на те, що не всі люди згодні з цією думкою, за даними МОЗ, найкращий спосіб – вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби вп'ятнадцятеро.
За останні три місяці тільки 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами вакцини. І тільки 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.
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