У центрі Києва провалився асфальт (фото)

У центрі Києва 4 січня сталася НП – на вулиці Васильківській провалився асфальт.
Про це повідомляє Київ Зараз в Telegram.
Як видно на фото, яке зняли очевидці, провалилася велика площа асфальтового покриття.
Ремонтні служби вже працюють на місці.
Нагадаємо, раніше в Києві в Оболонському районі сталася НП: автомобіль, який був припаркований біля одного з будинків, буквально провалився під землю.
Також ми писали, як в Одесі через прорив труби з'явилася величезна яма.
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