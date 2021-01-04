У центрі Києва провалився асфальт (фото)

Ремонтні служби вже працюють на місці

У центрі Києва 4 січня сталася НП – на вулиці Васильківській провалився асфальт.

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Про це повідомляє Київ Зараз в Telegram.

Як видно на фото, яке зняли очевидці, провалилася велика площа асфальтового покриття.

Ремонтні служби вже працюють на місці.

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Нагадаємо, раніше в Києві в Оболонському районі сталася НП: автомобіль, який був припаркований біля одного з будинків, буквально провалився під землю.

Також ми писали, як в Одесі через прорив труби з'явилася величезна яма.

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