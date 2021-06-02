У центрі Києва самокатник напоровся на штир (жорстке відео)

Неподалік від аварії виявилися патрульні – вони наклали бандаж та зупинили кровотечу у потерпілого до приїзду швидкої допомоги

Фото: скріншот

У Києва сталася небезпечна аварія з чоловіком – під час поїздки на електросамокаті він впав і напоровся на металевий паркан в області грудей.

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Про це повідомили в Патрульній службі столиці.

Нещасний випадок стався вранці 2 червня в самому центрі міста – на вулиці Великій Васильківській.

Очевидці події покликали на допомогу патрульних, що опинилися неподалік. Вони до приїзду швидкої допомоги надали потерпілому першу медичну допомогу – наклали бандаж та зупинили кровотечу.

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Прибулі медики госпіталізували чоловіка до лікувального закладу. В якому стані він знаходиться зараз, невідомо.

Нагадаємо, що минулого місяця в Києві постраждав інший власник електросамокату – крім падіння на тротуар, він ще й став жертвою пограбування поліцейським. Правоохоронцю оголошено підозру.

Через пробки у великих містах все більше українців пересідають з автомобілів на мобільніші види транспорту, зокрема електросамокати. Раніше ми повідомляли, як допомогти стражданням пішоходів, велосипедистів та інших учасників руху за умов законодавчого вакууму і відсутності велодоріжок.