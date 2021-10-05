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Звуки вибухів у центрі Києва налякали людей. Що відбувається (відео)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
5 жовтня, 14:20
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Перехожі злякалися гучних звуків і припускали, що неподалік стався вибух. Однак ця інформація неправдива
У центрі Києва були чутні звуки вибухів
У центрі Києва були чутні звуки вибухів / Фото: Колаж: Сьогодні

У центрі столиці у вівторок, 5 жовтня, були чутні гучні звуки, схожі на вибухи. Налякані очевидці публікували відео в соцмережах. Однак це виявився шум від урочистих залпів, якими вітали президента Ізраїлю Іцхака Герцога.

Відео, де чути шум, опублікували в Telegram-каналі "Київ Зараз".

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Що сталося?

У поліції Києва пояснили сайту "Сьогодні", що це вітали президента Ізраїлю, який прибув з візитом до Києва. Урочисті залпи були біля Маріїнського палацу.

На сторінці Офісу президента показали, як зустрічали Іцхака Герцога:

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