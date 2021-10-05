Звуки вибухів у центрі Києва налякали людей. Що відбувається (відео)

Перехожі злякалися гучних звуків і припускали, що неподалік стався вибух. Однак ця інформація неправдива

У центрі Києва були чутні звуки вибухів / Фото: Колаж: Сьогодні

У центрі столиці у вівторок, 5 жовтня, були чутні гучні звуки, схожі на вибухи. Налякані очевидці публікували відео в соцмережах. Однак це виявився шум від урочистих залпів, якими вітали президента Ізраїлю Іцхака Герцога.

Відео, де чути шум, опублікували в Telegram-каналі "Київ Зараз".

Реклама

Що сталося?

У поліції Києва пояснили сайту "Сьогодні", що це вітали президента Ізраїлю, який прибув з візитом до Києва. Урочисті залпи були біля Маріїнського палацу.

На сторінці Офісу президента показали, як зустрічали Іцхака Герцога: