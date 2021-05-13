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У центрі Києва вандали осквернили арт-об'єкт в пам'ять про політв'язнів Криму (фото)

13 травня, 12:23

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На стінах у переході з'явилася нецензурна лайка, пентаграми, а також фрази, які розпалюють релігійну ворожнечу

У центрі столиці вандали осквернили арт-об'єкт, присвячений політичним в'язням окупованого Криму. "Підземний тупик" був створений грузинським художником Давидом Кухалашвілі.

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Про це повідомляє "Київавтодор" в Facebook.

Стіни підземного переходу на Європейській площі, на яких розмістили арт-об'єкт, знівечили невідомі.

"На стінах з'явилася нецензурна лайка, пентаграми, фрази, які розпалюють релігійну ворожнечу і інші написи", – пишуть у повідомленні.

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Дорожня служба вже звернулася в поліцію. Вандалізм виявили співробітники, які проводили ранкове прибирання переходу.

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Відзначимо, що арт-об'єкт "Підземний тупик" створив грузинський художник Давид Кухалашвілі. У переході намалювали 98 тюремних дверей, за кожною – прихована одна з історій, політичних в'язнів Кремля.

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Нагадаємо, вандали облили фарбою пам'ятник героям АТО, який розташований в парковій зоні на проспекті Перемоги, недалеко від станції метро "Берестейська".

Також ми писали, що вандали знищили скульптуру балерини в Київі.

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