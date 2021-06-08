У центрі Києва власник "лексуса" порізав ножем водія евакуатора

Медики на місці надзвичайної події надають допомогу постраждалому в конфлікті водієві евакуатора

Власник іномарки порізав ножем водія евакуатора в центрі міста. Фото: Влад Гарнаев, "Сьогодні"

У Києві на Печерську 8 червня стався дорожній конфлікт. Водій евакуатора отримав ножове поранення. Медикам довелося просто на місці надавати йому допомогу.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Києва в Facebook.

У поліцію надійшло повідомлення про ножове поранення чоловіка на вулиці Шота Руставелі.

Як виявилося, між водіями евакуатора і автомобіля "лексус" виник конфлікт, під час якого водій іномарки завдав ножове поранення опоненту і поїхав з місця події.

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"Медики на місці надають необхідну допомогу потерпілому. Зусилля правоохоронців спрямовані на розшук та затримання зловмисника та встановлення всіх обставин інциденту", – йдеться в повідомленні.

Подія зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції. Після проведення першочергових слідчих дій події буде надано правову кваліфікацію.

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