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У центрі Києва власник "лексуса" порізав ножем водія евакуатора

8 червня 2021 14:10

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Медики на місці надзвичайної події надають допомогу постраждалому в конфлікті водієві евакуатора

Власник іномарки порізав ножем водія евакуатора в центрі міста. Фото: Влад Гарнаев, "Сьогодні"

Власник іномарки порізав ножем водія евакуатора в центрі міста. Фото: Влад Гарнаев, "Сьогодні"

У Києві на Печерську 8 червня стався дорожній конфлікт. Водій евакуатора отримав ножове поранення. Медикам довелося просто на місці надавати йому допомогу.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Києва в Facebook.

У поліцію надійшло повідомлення про ножове поранення чоловіка на вулиці Шота Руставелі.

Як виявилося, між водіями евакуатора і автомобіля "лексус" виник конфлікт, під час якого водій іномарки завдав ножове поранення опоненту і поїхав з місця події.

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"Медики на місці надають необхідну допомогу потерпілому. Зусилля правоохоронців спрямовані на розшук та затримання зловмисника та встановлення всіх обставин інциденту", – йдеться в повідомленні.

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Подія зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції. Після проведення першочергових слідчих дій події буде надано правову кваліфікацію.

Раніше ми писали, що в Києві чоловік до смерті забив перехожого. За скоєне злочинцю загрожує до десяти років ув'язнення.

Нагадаємо, що на Закарпатті п'яний начальник відділу СБУ, радник і консультант Анатолій Сікора побив поліцейську Марію Семенюк. Однак суд його виправдав.

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