У центрі Києва власник "лексуса" порізав ножем водія евакуатора

Власник іномарки порізав ножем водія евакуатора в центрі міста. Фото: Влад Гарнаев, "Сьогодні"
У Києві на Печерську 8 червня стався дорожній конфлікт. Водій евакуатора отримав ножове поранення. Медикам довелося просто на місці надавати йому допомогу.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Києва в Facebook.
У поліцію надійшло повідомлення про ножове поранення чоловіка на вулиці Шота Руставелі.
Як виявилося, між водіями евакуатора і автомобіля "лексус" виник конфлікт, під час якого водій іномарки завдав ножове поранення опоненту і поїхав з місця події.
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"Медики на місці надають необхідну допомогу потерпілому. Зусилля правоохоронців спрямовані на розшук та затримання зловмисника та встановлення всіх обставин інциденту", – йдеться в повідомленні.
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Подія зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції. Після проведення першочергових слідчих дій події буде надано правову кваліфікацію.
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