У центрі Києва спалахнула пожежа у багатоповерхівці – відео

У Києві неподалік станції метро "Арсенальна", що на вулиці Московській, 5/2В, почалася пожежа в будівлі. Там розташовані офіси.
Про це повідомляє "Київ зараз".
У Мережі пишуть, що на місці працювали рятувальники. Як бачимо на відео, дим йде з вікна першого поверху.
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Що кажуть рятувальники?
У ДСНС Києва сайту "Сьогодні" підтвердили, що сталася пожежа в офісі, яка розташована в житловому будинку на столичному Печерську. О 16:11 пожежу локалізували, а о 16:20 повністю загасили.
"Займання сталося на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку. Виникла пожежа на кухні офісного приміщення. Площа пожежі склала 20 квадратних метрів. Бійці ДСНС ліквідували загоряння. Жертв та постраждалих немає" , – повідомили сайту "Сьогодні" у ДСНС Києва.
Загалом на місці працювали 4 одиниці пожежної техніки та 15 рятувальників.
Пожежі в Україні
За даними ДСНС, в Україні лише за останню добу, 4 січня, сталося 127 пожеж, семеро людей померли у вогні. А за перші чотири дні в країні сталося 580 загорянь, 43 особи загинули, 26 постраждали.
Найбільше загорянь – 375 – було у житлових секторах.
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