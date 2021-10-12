Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі 🍿 Справа Труханова
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

Дим видно за кілометри: в центрі Києва спалахнула серйозна пожежа (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
12 жовтня, 08:04
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Рятувальники працюють на місці події на вулиці Костьольній

У центрі Києва масштабна пожежа – горить будівля, в районі Майдану Незалежності. Поки причина пожежі невідома.

Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

Реклама

Пожежа спалахнула на даху будинку по вулиці Костьольній.

На місце вже прибули рятувальники ДСНС.

Реклама

Попередня площа пожежі 200 квадратних метрів. На місці працює техніка за підвищеним рангом виклику.

Дим від пожежі видно здалеку
Дим від пожежі видно здалеку / Фото: Киев Сейчас

Реклама

Як пізніше розповіли в прес-службі ДСНС вогонь розгорівся по вул. Костьольній, 5 – на покрівлі п'ятиповерхового житлового будинку.

"Підрозділи ДСНС проводять евакуацію жителів. Попередньо жертв і постраждалих немає. До гасіння залучено 30 людина та 8 од. техніки ", – пишуть у відомстві.

Відзначимо, що цей той самий будинок, по даху якого бігав Михайло Саакашвілі.

Основні причини виникнення пожеж в житлових будинках:

  • необережне поводження з вогнем;
  • використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації;
  • несправність і неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;
  • порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових споживачів електроенергії.

Читайте також:

Київпожежа
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

12 жовтня 1991. В автокатастрофі на 53-му році життя трагічно загинув народний депутат України…

Зануритись у той день
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.36

Російський рубль (₽)

0.3676

Євро (€)

30.5

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти