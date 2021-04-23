Русский
$ 28,06
33,81
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

У Дніпровському районі Києва вантажівка перекрила трамвайні колії (фото)

23 квітня, 14:07

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Це сталося прямо біля ринку "Юність"

У Києві в Дніпровському районі 23 квітня вантажівка застрягла на трамвайних коліях.

Реклама

Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

НП подія сталася близько ринку "Юність".

"А чому б вантажівці не поїхати по трамвайних коліях і застрягти там? На дрібні шматочки треба різати подібним водіям їхнє водійське посвідчення", – пишуть у Мережі.

Реклама

В тренді
У Києві чоловік обстріляв працівників "Київавтодору": суд обрав запобіжний захід (оновлено)

Онлайн-карта Google показує, що на місці утворився затор. Поки невідомо, чи пов'язаний він із подією.

Раніше ми повідомляли, що в Харкові сталася потрійна ДТП. На місці події загинув 27-річний водій Daewoo Lanos.

Реклама

Також нагадаємо, в Одесі зіткнулися три автомобілі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ трамвай вантажівка юність Дніпровський район

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У Києві від ковід померла жінка, яку лікарі відмовлялися перевести в реанімацію
У Києві від ковід померла жінка, яку лікарі відмовлялися перевести в реанімаціюІнші новини
Портрети Леніна і тисячі протигазів – в Києві розконсервували бомбосховища, як вони виглядають
Портрети Леніна і тисячі протигазів – в Києві розконсервували бомбосховища, як вони виглядаютьВлада
"Лікарі боролися понад три тижні". Помер голова Подільського району КиєваНадзвичайні події
У Київській області зникла дворічна дитина: що відомо (фото)
У Київській області зникла дворічна дитина: що відомо (фото)Надзвичайні події
У Києві водій маршрутки побився з копами (фото, відео)
У Києві водій маршрутки побився з копами (фото, відео)Надзвичайні події
Зарізав знайомого: у аеропорту Бориспіль затримали іноземця, який втікав з країни
Зарізав знайомого: у аеропорту Бориспіль затримали іноземця, який втікав з країниНадзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти