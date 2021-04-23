У Дніпровському районі Києва вантажівка перекрила трамвайні колії (фото)

У Києві в Дніпровському районі 23 квітня вантажівка застрягла на трамвайних коліях.
Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.
НП подія сталася близько ринку "Юність".
"А чому б вантажівці не поїхати по трамвайних коліях і застрягти там? На дрібні шматочки треба різати подібним водіям їхнє водійське посвідчення", – пишуть у Мережі.
Онлайн-карта Google показує, що на місці утворився затор. Поки невідомо, чи пов'язаний він із подією.
Раніше ми повідомляли, що в Харкові сталася потрійна ДТП. На місці події загинув 27-річний водій Daewoo Lanos.
Також нагадаємо, в Одесі зіткнулися три автомобілі.
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