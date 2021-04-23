У Дніпровському районі Києва вантажівка перекрила трамвайні колії (фото)

У Києві в Дніпровському районі 23 квітня вантажівка застрягла на трамвайних коліях.

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Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

НП подія сталася близько ринку "Юність".

"А чому б вантажівці не поїхати по трамвайних коліях і застрягти там? На дрібні шматочки треба різати подібним водіям їхнє водійське посвідчення", – пишуть у Мережі.

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Онлайн-карта Google показує, що на місці утворився затор. Поки невідомо, чи пов'язаний він із подією.

Раніше ми повідомляли, що в Харкові сталася потрійна ДТП. На місці події загинув 27-річний водій Daewoo Lanos.

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Також нагадаємо, в Одесі зіткнулися три автомобілі.

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