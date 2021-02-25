Русский
$ 27,95
33,93
  1. СЬОГОДНІ
  2. Новини Києва
  3. Надзвичайні випадки Київ

У Дніпровському районі хлопчик вистрибнув з вікна ліцею (відео)

25 лютого, 14:53

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Із сильними травмами дитину терміново госпіталізували

У Києві в Дніпровському районі 25 лютого школяр вистрибнув з вікна.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Telegram.

Інцидент стався в ліцеї на вулиці Ованеса Туманяна.

"У ліцеї № 208 хлопець 11-13 років стояв біля вікна і знімав якісь відоси на мобільний телефон. Минула якась мить, і він вистрибнув з вікна", – йдеться в повідомленні.

Із сильними травмами голови і ніг дитину терміново госпіталізували.

На місці працюють правоохоронці.

Раніше ми писали, що вночі в Києві неповнолітня дівчинка випала з квартири багатоповерхівки. А інша дівчинка впала з балкона багатоповерхівки в Дарницькому районі.

Крім того, у Києві на вулиці Воскресенській виявили чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою. Виявилося що його виштовхнули з вікна.

Нагадаємо, в Києві поліцейські заарештували адміністратора "груп смерті".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Київ випав вікно ліцей

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Смертельна бійка у центрі Києва: водій двома ударами вбив пішохода (відео 18+)
Смертельна бійка у центрі Києва: водій двома ударами вбив пішохода (відео 18+)Надзвичайні події
У парку Києва виявили труп молодої дівчини (фото)
У парку Києва виявили труп молодої дівчини (фото)Надзвичайні події
Смертельний експеримент у школі під Києвом: дівчата прийняли медпрепарат
Смертельний експеримент у школі під Києвом: дівчата прийняли медпрепаратНадзвичайні події
Шкільний скандал: фізрука звинувачують у бездіяльності, коли старшокласники знущалися над малим
Шкільний скандал: фізрука звинувачують у бездіяльності, коли старшокласники знущалися над малимНадзвичайні події
Смерть дівчини в столичному парку: подробиці (відео)
Смерть дівчини в столичному парку: подробиці (відео)Надзвичайні події
Депутат Київради вдарив коміка за мат під час стендапу (відео)
Депутат Київради вдарив коміка за мат під час стендапу (відео)Надзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти