У Дніпровському районі хлопчик вистрибнув з вікна ліцею (відео)

У Києві в Дніпровському районі 25 лютого школяр вистрибнув з вікна.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Telegram.

Інцидент стався в ліцеї на вулиці Ованеса Туманяна.

"У ліцеї № 208 хлопець 11-13 років стояв біля вікна і знімав якісь відоси на мобільний телефон. Минула якась мить, і він вистрибнув з вікна", – йдеться в повідомленні.

Із сильними травмами голови і ніг дитину терміново госпіталізували.

На місці працюють правоохоронці.

Раніше ми писали, що вночі в Києві неповнолітня дівчинка випала з квартири багатоповерхівки. А інша дівчинка впала з балкона багатоповерхівки в Дарницькому районі.

Крім того, у Києві на вулиці Воскресенській виявили чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою. Виявилося що його виштовхнули з вікна.

Нагадаємо, в Києві поліцейські заарештували адміністратора "груп смерті".

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