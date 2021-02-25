У Дніпровському районі хлопчик вистрибнув з вікна ліцею (відео)

У Києві в Дніпровському районі 25 лютого школяр вистрибнув з вікна.
Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Telegram.
Інцидент стався в ліцеї на вулиці Ованеса Туманяна.
"У ліцеї № 208 хлопець 11-13 років стояв біля вікна і знімав якісь відоси на мобільний телефон. Минула якась мить, і він вистрибнув з вікна", – йдеться в повідомленні.
Із сильними травмами голови і ніг дитину терміново госпіталізували.
На місці працюють правоохоронці.
Раніше ми писали, що вночі в Києві неповнолітня дівчинка випала з квартири багатоповерхівки. А інша дівчинка впала з балкона багатоповерхівки в Дарницькому районі.
Крім того, у Києві на вулиці Воскресенській виявили чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою. Виявилося що його виштовхнули з вікна.
Нагадаємо, в Києві поліцейські заарештували адміністратора "груп смерті".
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