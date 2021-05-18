У будинку мера Києва почала протікати стеля (фото)

На першому поверсі в будинку Віталія Кличка місцеві скаржаться на те, що зі стелі стікає вода

У під'їзді будинку мера Києва Віталія Кличка протікає вода на першому поверсі. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", про це стало відомо з оголошення, яке повісили мешканці.

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З опублікованого фото зрозуміло, що власники бутика "Montblanc", який розташований на першому поверсі будинку, скаржаться на те, що у них протікає стеля – там стікає вода з каналізації.

"Попередньо проблема в районі вашої квартири", – пише Сергій з проханням затефонувати йому, щоб вирішити питання.

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Раніше ми писали, що до будинку мера Києва Віталія Кличка прийшли правоохоронці – мета їх візиту невідома. У пресслужбі мера повідомили, що обшуки в житлі мера Києва на цей момент не проходять.

Нагадаємо, що в Києві проходять масові обшуки в різних структурах – правоохоронці нагрянули з обшуками в структурні підрозділи КМДА. Градоначальник назвав такі дії тиском на нього і його партію. Столична влада вимагає від правоохоронних органів звіту про статус справ.

Обшуки у Кличка – це корупція чиновників чи боротьба за Київ? – читайте думки експертів.