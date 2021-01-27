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В еко-парку під Києвом на сім'ю напало стадо бізонів

27 січня, 16:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На території еко-парку проводять екскурсії в полях

В еко-парку "Медвін" у Київській області стадо бізонів і зубрів напало на сім'ю.

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Про це повідомляють Факти ICTV.

На території еко-парку проводять екскурсії на авто і квадроциклах, а відвідувачам пропонують подивитися і погодувати верблюдів, коней, буйволів, бізонів, оленів і зубрів.

Підприємець Юрій Цвіркун поїхав з чотирма дітьми в парк відпочити. За його словами, коли сім'я годувала в поле тварин сталася НП. Повернувшись до авто, вони побачили, що стадо бізонів і зубр його оточили. Тварини зіпсували автомобіль і не давали людям покинути місце.

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Варто відзначити, що згодом постраждалі викликали поліцію і написали заяву на еко-парк.

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Київ парк бізони напад

Джерело: Сьогодні

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