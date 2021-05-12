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У КМДА проводять обшуки: що сталося

12 травня, 13:38

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Через схему підприємця київський бюджет втратив майже 20 млн гривень – слідчі вважають, що чиновники можуть бути причетні до цього

Прокуратура почала обшуки в приміщеннях Київської міської державної адміністрації. Перевірки почали в рамках розслідування за фактом збитку держбюджету на 19,5 млн гривень.

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Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

Також обшуки проходять в офісі приватного підприємства та за місцем проживання його директора.

Слідчі встановили, що в 2013 році директор приватного підприємства купив нерухомість на комунальній землі. Тоді він спеціально не уклав договір оренди земельної ділянки, а користувався нею безкоштовно. Таким чином чоловік завдав майже 20 млн гривень збитків міському бюджету. Скоро порушнику вручать підозру.

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Правоохоронці підозрюють, що чиновники КМДА можуть бути причетні до злочину. Після розслідування їм дадуть правову оцінку.

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Нагадаємо, 11 травня обшуки проводили в службових і в офісних приміщеннях підрядних підприємств "Київзеленбуду".

Також ми писали, як правоохоронці прийшли з обшуками на ВДНГ.

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