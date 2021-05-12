У КМДА проводять обшуки: що сталося

Через схему підприємця київський бюджет втратив майже 20 млн гривень – слідчі вважають, що чиновники можуть бути причетні до цього

Прокуратура почала обшуки в приміщеннях Київської міської державної адміністрації. Перевірки почали в рамках розслідування за фактом збитку держбюджету на 19,5 млн гривень.

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Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

Також обшуки проходять в офісі приватного підприємства та за місцем проживання його директора.

Слідчі встановили, що в 2013 році директор приватного підприємства купив нерухомість на комунальній землі. Тоді він спеціально не уклав договір оренди земельної ділянки, а користувався нею безкоштовно. Таким чином чоловік завдав майже 20 млн гривень збитків міському бюджету. Скоро порушнику вручать підозру.

Правоохоронці підозрюють, що чиновники КМДА можуть бути причетні до злочину. Після розслідування їм дадуть правову оцінку.

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Нагадаємо, 11 травня обшуки проводили в службових і в офісних приміщеннях підрядних підприємств "Київзеленбуду".

Також ми писали, як правоохоронці прийшли з обшуками на ВДНГ.