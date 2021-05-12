Справа на 18 млн. У "Київавтодорі" проходять обшуки

У столичному "Київавтодорі" проводять обшуки. Кримінальне провадження розпочато через факт умисного ухилення від сплати податків при проведенні ремонту доріг в Києві на суму понад 18 млн гривень.

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Про це повідомляє Прокуратура Києва в Telegram.

Так, приватна компанія – регулярний переможець тендерів на проведення робіт на замовлення Комунальної корпорації "Київавтодор" на загальну суму понад 1, 9 млрд грн., ремонтувала дорожнє покриття.

"При цьому зазначена підрядна організація, діючи в змові з посадовими особами КК" Київавтодор ", відзначала у фінансовій документації реквізити підприємств із ознаками фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт" , – йдеться в повідомленні.

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Були виявлені і вилучені первинні документи, готівкові кошти на суму понад 7 млн ​​грн, комп'ютерна техніка та печатки підприємств.

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Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 212 КК України.

Нагадай, що вчора пройшли обшуки в "Київзеленбуді" . За фактом ухилення від сплати податків під час робіт з реконструкції київських парків на суму понад 30 млн гривень розпочато кримінальне провадження.