У Києві 13-річна школярка вистрибнула з вікна багатоповерхівки

У Києві, де 8-річний хлопчик зірвався з 21-го поверху, 13-річна школярка вистрибнула з вікна багатоповерхового житлового будинку.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Деталі трагедії
Інцидент стався в Солом'янському районі в будівлі за адресою вулиця Новгородська, 3, де підліток жила з матір'ю. Ймовірно, що дитина самостійно наклала на себе руки, вистрибнувши з загального балкона на 10-му поверсі. Після цього тіло дівчини деякий час лежало прямо перед вхідними дверима під'їзду, накрите ковдрою. Відомо, що перед самогубством підліток встигла попрощатися з рідними і друзями.
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Найчастіші причини самогубств серед підлітків
За інформацією BBC, основними причинами самогубств серед неповнолітніх є конфлікти з батьками, в школі і нерозділене кохання. Крім того, на такий крок можуть спонукати у соціальних мережах. Саме "групи смерті" можуть змусити дитину вчинити самогубство.
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