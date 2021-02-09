У Києві 30 осіб мало не спізнилися на рейс через снігопад

Для пасажирів, які прямували до аеропорту, організували технічну зупинку на станції "Київ-Деміївський"

У вівторок, 9 лютого, 30 пасажирів Інтерсіті+ сполученням Запоріжжя – Київ через складні погодні умови ледве не запізнилися на рейс, який вирушав з аеропорту "Бориспіль".

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Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

У потязі, який затримувався через снігопад, як з'ясували стюарди, було близько 30 пасажирів, які прямували до Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

"Через негоду пасажири могли спізнитись на рейс. Було прийнято рішення організувати для пасажирів, які прямували до аеропорту, технічну зупинку на станції "Київ-Деміївський" та пересадку на спеціальний рейс експреса "Київ-Бориспіль-Аеропорт", – йдеться в повідомленні.

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В результаті всі пасажири встигли на рейс.

Нагадаємо, раніше SkyUp ввів платне оформлення посадкових талонів в аеропортах на стійках реєстрації. Вартість оформлення посадкового талона в аеропорту тепер становить 18 євро.

Також з серпня в Україні ввели авіаційний збір для пасажирів.

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