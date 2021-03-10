У Києві заарештовано серійного грабіжника школярів: фото

Службовці Національної поліції затримали в Києві імовірного грабіжника дітей, який відбирав у них мобільні телефони та здавав в ломбарди.
Про це повідомили в прес-службі столичного управління Нацполіціі.
Чоловік пограбував як мінімум трьох підлітків, останньою стала дівчинка, у якої він відібрав телефон на території школи на проспекті Лобановського.
Після двох попередніх випадків, які сталися в Голосіївському та Солом'янському районах, у поліцейських вже були знімки імовірного злочинця, тому через годину пошуків патрульні виявили схожого чоловіка на зупинці громадського транспорту.
Після обшуку у чоловіка виявили телефон, який за описом збігся з тим, який описала потерпіла школярка.
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Наразі підозрюваного затримано, його передали слідчо-оперативній групі Солом'янського району. Зараз перевіряється його причетність до інших злочинів.
Нагадаємо, в минулому місяці в Києві затримали чоловіка, який грабував людей, обпоюючи їх сильнодіючими препаратами. В результаті його дій двоє постраждалих потрапили до лікарні, а третій помер.
Ми також писали, що в жовтні поліцейські затримали в Києві злодія-рецидивіста, якого розшукували півроку.
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