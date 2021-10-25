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У Києві авто "героїв парковки" евакуювали на велодоріжку

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
25 жовтня, 09:38
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Водіям виписали штраф за парковку на велодоріжці, хоча вони не ставили туди свої авто – як це сталося
У Києві десятки авто переставили евакуатором на велодоріжку
У Києві десятки авто переставили евакуатором на велодоріжку / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві вночі комунальники евакуатором підняли припарковане авто і намалювали під ним велодоріжку. А на ранок на місце приїхали правоохоронці і виписали водієві штраф за неправильну парковку.

Про це розповів сам водій Алекс Мочанов у Facebook.

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Він зазначив, що евакуатори піднімали не тільки його авто, а й ще кілька десятків інших припаркованих вздовж Солом'янської вулиці машин.

Докази порушення. Скріншот

"Намалювали під нами велодоріжку, поставили машини зверху на ще не просохле, розвісили знаки – і тої ж миті інспектори паркування пройшли і розкидали під щітки двірників пред'яви на 680 грн кожному, хоча по суті я не паркувався на свіжій велодоріжці", – написав Мочанов.

Чоловік зазначив, що раніше поруч були дві великі стоянки, але замість них побудували торговий центр і житловий комплекс. Тепер місцевим жителям ніде залишити авто.

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"Куди тепер паркувати машини тим, хто залишався серед "понаїхалих"? На даху? Чи прив'язувати тачки, як велики, на балкони? Альтернативи ж ніхто не запропонував і не збирається", – додав Мочанов.

Чи будуть змушувати платити за парковку у дворах?

У міської влади поки немає в планах отримувати кошти за паркування у дворах будинків від мешканців Києва. Міська адміністрація у рамках комплексної програми з упорядкування паркування проведе моніторинг прибудинкових територій на предмет належності їх до ОСББ або ЖБК.

"Жителі, чия прибудинкова територія не належить ОСББ або ЖБК, будуть про це проінформовані, - зазначив начальник інспекції з паркування Дмитро Рахматуллін. – Ми запропонуємо їм протягом певного періоду оформити ділянку біля будинку на баланс ОСББ або ЖБК" .

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