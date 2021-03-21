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У Києві авто на величезній швидкості протаранило аварійку біля зоопарку, є поранені

21 березня, 03:23

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Водій у критичному стані

У Києві на проспекті Перемоги недалеко від зоопарку легковий автомобіль BMW на величезній швидкості врізався в автомобіль аварійної служби.

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Про це повідомляє "ДТП.kiev" у Facebook.

За попередньою інформацією, дівчина-водій автомобіля BMW у критичному стані, один пасажир у важкому і ще двоє пасажирів отримали травми середньої тяжкості.

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Як повідомив у соцмережах очевидець події, автомобіль перед аварією пролетів повз нього на швидкості близько 200 км.

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Смугу руху, на якій сталася аварія, перекрили.

Нагадаємо, в Хмельницькій області 18 березня військовий КамАЗ зіткнувся з легковим автомобілем, у результаті загинули три людини.

Ми також повідомляли, що в Полтаві мікроавтобус переїхав літню жінку у дворі будинку, від отриманих травм пенсіонерка загинула на місці.

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Київ аварія ДТП проспект перемоги
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