У Києві авто на величезній швидкості протаранило аварійку біля зоопарку, є поранені

У Києві на проспекті Перемоги недалеко від зоопарку легковий автомобіль BMW на величезній швидкості врізався в автомобіль аварійної служби.

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Про це повідомляє "ДТП.kiev" у Facebook.

За попередньою інформацією, дівчина-водій автомобіля BMW у критичному стані, один пасажир у важкому і ще двоє пасажирів отримали травми середньої тяжкості.

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Як повідомив у соцмережах очевидець події, автомобіль перед аварією пролетів повз нього на швидкості близько 200 км.

Смугу руху, на якій сталася аварія, перекрили.

Нагадаємо, в Хмельницькій області 18 березня військовий КамАЗ зіткнувся з легковим автомобілем, у результаті загинули три людини.

Ми також повідомляли, що в Полтаві мікроавтобус переїхав літню жінку у дворі будинку, від отриманих травм пенсіонерка загинула на місці.

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