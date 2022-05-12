У Києві авто на швидкості влетіло у захисні блоки, двоє людей миттєво загинули (фото, відео)

Швидкість машини була понад 100 км/год

Після зіткнення автомобіль сплющило/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Києві в середу, 11 травня, сталася моторошна ДТП. Автомобіль на високій швидкості влетів у захисні блоки посеред дороги.

Про це йдеться в Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

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Деталі

Аварія сталася на Троєщині на вулиці Радунська. Машина їхала понад 100 км/год. Після зіткнення із захисними блоками, які встановили після повномасштабного вторгнення РФ, машину сплющило. Удар був такої сили, що водій і пасажир загинули відразу ж на місці аварії.

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Скільки людей гинуть у ДТП

За даними ВООЗ, щороку внаслідок ДТП гинуть близько 1,3 мільйона людей. Причому аварії на дорозі – головна причина смертності серед дітей та молоді віком від 5 до 29 років.

Більша частина загиблих у ДТП були вразливими учасниками дорожнього руху – пішоходи, мотоциклісти та велосипедисти.

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