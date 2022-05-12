У Києві авто на швидкості влетіло у захисні блоки, двоє людей миттєво загинули (фото, відео)

У Києві в середу, 11 травня, сталася моторошна ДТП. Автомобіль на високій швидкості влетів у захисні блоки посеред дороги.
Про це йдеться в Telegram-каналі dtp.kiev.ua.
Деталі
Аварія сталася на Троєщині на вулиці Радунська. Машина їхала понад 100 км/год. Після зіткнення із захисними блоками, які встановили після повномасштабного вторгнення РФ, машину сплющило. Удар був такої сили, що водій і пасажир загинули відразу ж на місці аварії.
Скільки людей гинуть у ДТП
За даними ВООЗ, щороку внаслідок ДТП гинуть близько 1,3 мільйона людей. Причому аварії на дорозі – головна причина смертності серед дітей та молоді віком від 5 до 29 років.
Більша частина загиблих у ДТП були вразливими учасниками дорожнього руху – пішоходи, мотоциклісти та велосипедисти.