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У Києві блогери влаштували погром в готельному номері – виселялися вже в наручниках (відео)

1 червня, 09:48

Віталій Семченко Віталій Семченко

В апартаментах розбиті ліжко і телевізор, стіни розмальовані маркером, підлога залита водою та спиртними напоями

У Києві блогерка влаштувала погром в готельному номері. У Instagram дівчина популярна під ніком ttiisshhiinnaa. Там у неї є майже 75 тис. підписників.

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Відповідні відео опублікував Telegram-канал "Київ Оперативний".

В апартаментах розбиті ліжко і телевізор, стіни розмальовані маркером, а підлога залита водою і спиртними напоями.

На свавілля відреагувала охорона і поліція. Судячи з відео, дівчина і її молодик п'яні, вони обурюються, що до них в номер прийшли правоохоронці. Блогерка запевняє, що до погрому вона не має відношення, тому претензій до неї і її хлопця не повинно бути.

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В результаті правоохоронці затримали молодика дівчини. А її саму, хоч і без наручників, також відвезли в райвідділ.

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Обережно! На відео присутня ненормативна лексика

Відео: Telegram

Нагадаємо, раніше в Харкові затримали ютубера Дениса Галагурю, який створив блог "Містер Хам". Він знімав відео з нецензурною лайкою на патрульних, але остання зйомка пішла не за планом – його зупинили вже спецназівці.

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