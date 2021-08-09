У Києві хворий сказом кіт покусав чотирьох людей

Всі, кого кіт вкусив розпочали курс антирабічного лікування / Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 9 серпня, у Голосіївському районі Києва зафіксували випадок сказу кота.

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Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві.

"За інформацією Об’єднання ветеринарної медицини в м. Києві 5 серпня у відділ по боротьбі зі сказом тварин було доставлено мертвого кота. Принесла тварину власниця, яка мешкає у Голосіївському районі по вулиці Ягідна", – йдеться у повідомленні.

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Жінка розповіла, що кіт мав вільний вигул по прилеглій території приватного сектору. Від сказу його не вакцинували – тварина вкусила чотирьох людей без провокації агресії. Її вакцинували у сараї, де пізніше вона здохла.

Що кажуть експерти?

Експерти виявили сказ у кота, а всі, кого він вкусив розпочали курс антирабічного лікування.

"Враховуючи те, що Київ із усіх боків межує з лісопарковими зонами, які мають численні резервуари збудника сказу (лисиці, єнотовидні собаки), необхідно уважно ставитись до здоров’я власних тварин а також тих, що проживають поряд", - зазначили у Держпродспоживслужбі.

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Згідно з останньою статистикою, в 2020 році на території України зареєстровано 680 випадків сказу серед тварин, в тому числі – 221 випадок серед диких тварин і 459 серед домашніх і сільськогосподарських тварин.

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