У Києві боротьба за квадратні метри закінчилася стріляниною: подробиці справи

Суперечка за квартиру в житловому комплексі почалась ще рік тому – вже тоді власники воювали дві доби

Будинок, в якому сталася стрілянина 7 липня. Фото: Владислав Гарнаев, "Сьогодні"

Сьогодні в Голосіївському районі Києва сталася стрілянина – були поранені дві людини. Як виявилося, конфлікт в ЖК Парк Авеню почався спочатку між старим і новим власником квартири. Один з мешканців будинку розповів подробиці спору.

Все почалося рік тому

Складна ситуація стосовно даної квартири склалася ще в минулому році. 13 травня 2020 року в квартиру приїхав новий власник квартири з документами, що підтверджують право власності на цю нерухомість. Але він не зміг відкрити квартиру, і як виявилося, всередині знаходилися невідомі особи, які погрожували представникам власника фізичною розправою.

Реклама

Читайте також: Стрілянина під Києвом: невідомий відкрив вогонь біля адмінбудівлі (фото)

Крім того, був пошкоджений дверний замок.

Вийти і надати свої дані охоронній компанії невідомі також відмовилися. На місце події приїхала оперативно-слідча група, був складений протокол.

Жителям ЖК створили незручності

На наступний день переговори між сторонами продовжилися. Протягом двох діб ситуація була досить напружена, сторони конфліктували в різних місцях житлового комплексу: на центральному вході, у дворі біля будинку, де знаходиться квартира, в холі будівлі і на поверсі біля квартири.

Реклама

Всі ці події відбувалися із залученням великої кількості чоловік (представники сторін, поліція, телебачення і т.д.), що створювало незручності для жителів комплексу.

Судові розгляди

З'ясувалося, що незадовго до публічних торгів, а саме в жовтні 2019 року, в нещасливій квартирі зареєстрували двох чоловік – сестру попереднього власника з його неповнолітньою дитиною.

У травні 2021 року суд ухвалив – "про визнання електронних торгів недійсними і у вимозі майна – відмовити".

Що сталося сьогодні

Патрульні приїхали на виклик через конфлікт в квартирі, а чоловік відкрив вогонь з мисливської рушниці. В результаті коп отримав вогнепальне поранення руки, а цивільний – поранення в обличчя.

Стрілець закрився в квартирі і спробував підпалити її. Копам довелося штурмувати оселю. Всередині знаходилася жінка – ім'я її поки невідомо, але заручницею вона не була. Чоловіка затримали і склали протокол. Всі обставини з'ясовуватиме слідство.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що вночі 4 липня в Запоріжжі в ресторані "Аристократ" сталася стрілянина – загинула одна людина.

Також нагадаємо, в Харкові серед білого дня підстрелили чоловіка. Постраждалого терміново госпіталізували в Харківську міську клінічну лікарню.

Дивіться відео затримання стрілка в Голосіївському районі: