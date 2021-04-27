У Києві бійцівська собака на смерть загриз чихуахуа, поки її господар пив пиво (фото, відео)

Кияни сьогодні стали свідками трагічного інциденту у дворі – велика собака накинулась на маленьку. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні" Ольга Михайлюк, господар великої собаки не намагався її зупинити.
Подія трапилася в Оболонському районі – стаффордширський бультер'єр загриз чихуахуа.
"Власник навіть не намагався його відтягнути або сказати:"фу ", а просто байдуже пішов далі, попиваючи пиво", – розповіла господиня чихуахуа.
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За словами власниці маленького пса, вона на секунду відволіклася на свою іншу собаку, а в цей час сміливець "підбіг до стафа".
Городян обурила поведінка власника стаффордширського тер'єра. Виявилося, що на рахунку його пса це не перший випадок, а сам чоловік "відсидів і його побоюються сусіди".
Жінка, яка виявилася на місці зняла відео НП. У ролику присутні емоції і ненормативна лексика з погрозами, але за словами жінки, у неї був шок.
Відео 18+
Відео опублікували також в місцевій групі і відразу пішли коментарі, що це не перший такий випадок.
Відео 18+
До речі, інцидент трапився поруч з дитсадком.
Власниця загиблого цуценя написала заяву в поліцію.
Відзначимо, що у стаффордширського бультер'єра неприборканий темперамент прописаний в стандарті породи. Він відданий своєму господареві, а також може бути агресивним до родичів.
Раніше ми писали, що в Ірпені чоловік жорстоко побив бездомну собаку ногами – вона відбивалася від його пса.
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