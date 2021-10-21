У Києві судитимуть ветерана АТО, який захопив Кабмін з гранатою

В Києві будуть судити ветерана АТО Володимира Прохнича, який влітку з гранатою захопив приміщення Кабінету міністрів. Судово-психіатрична експертиза визнала чоловіка осудним.
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
Чоловік постав перед судом. Прокуратура вже скерувала відповідний обвинувальний акт, а сам ветеран АТО перебуває під вартою.
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"За результатом стаціонарної судово-психіатричної експертизи чоловіка визнано осудним", – уточнили в прокуратурі.
В Кабмін з гранатою
4 серпня 43-річний ветеран АТО прийшов до приміщення Кабміну та захопив будівлю. При цьому він висмикнув із бойової гранати запобіжне кільце.
Також чоловік наказав двом працівникам Кабміну перебувати поруч із ним, а співробітникам Управління державної охорони триматися осторонь та не застосовувати зброю.
Після перемовин з правоохоронцями за участі іншого військослужбовця, чоловік привів гранату у безпечний стан, після чого віддав її працівникам поліції та здався.
Причина
Під час досудового розслідування підозрюваний пояснив свої дії гострою реакцією на складні життєві обставини та щиро розкаявся.
"Набридло життя", – так Прохнич сказав під час допиту в поліції, повідомили джерела "Сегодня". Під час надання свідчень Прохнич назвав себе "людиною із загостреним почуттям справедливості".
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