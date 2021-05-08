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У Києві лютує негода: сильний вітер ламає дерева і паркани (фото, відео)

8 травня, 18:10

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Погода в столиці не на жарт розігралася – сильний вітер накоїв чимало лиха в місті – де впали дерева

У Києві, як і прогнозували синоптики, dирує сильний вітер. Пориви досягають 20 м/с.

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Внаслідок негоди на вулиці Ніжинській впало дерево, що ускладнило рух транспорту. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Крім того, дерево впало і на вулиці Боткіна, 3. Рух довелося перекрити.

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Також в ЖК "Чайка" через сильний вітер паркан впав на припарковані автомобілі.

"Хто і як буде компенсувати водіям збитки?", – задаються питанням очевидці.

Відповідне відео опублікували на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook.

Відео: Київ Оперативний/Facebook

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" з'ясував, яка погода чекає на Україну в травні і коли нарешті порадіємо справжньому теплу. Зараз температура в межах середньої для України норми – в травні бувало й мінус 10 і плюс 30.

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