У Києві лютує негода: сильний вітер ламає дерева і паркани (фото, відео)

У Києві, як і прогнозували синоптики, dирує сильний вітер. Пориви досягають 20 м/с.
Внаслідок негоди на вулиці Ніжинській впало дерево, що ускладнило рух транспорту. За попередніми даними, ніхто не постраждав.
Крім того, дерево впало і на вулиці Боткіна, 3. Рух довелося перекрити.
Також в ЖК "Чайка" через сильний вітер паркан впав на припарковані автомобілі.
"Хто і як буде компенсувати водіям збитки?", – задаються питанням очевидці.
Відповідне відео опублікували на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook.
Нагадаємо, сайт "Сьогодні" з'ясував, яка погода чекає на Україну в травні і коли нарешті порадіємо справжньому теплу. Зараз температура в межах середньої для України норми – в травні бувало й мінус 10 і плюс 30.