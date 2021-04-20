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У Києві чиновник торгував видом на проживання (фото)

20 квітня, 19:46

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

За 9 тисяч доларів чиновник обіцяв сприяння в отриманні документів трьом громадянам Ліванської Республіки

У Києві СБУ викрила на корупції чиновника Державної міграційної служби.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ в Facebook.

Держслужбовець вимагав з іноземців хабар за сприяння в отриманні дозволу на проживання. За 9 тисяч доларів чиновник обіцяв сприяння в отриманні документів трьом громадянам Ліванської Республіки.

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Правоохоронці задокументували отримання посадовою особою трьох тисяч доларів – першої частини хабаря.

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"Затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України поблизу торгового центру в Деснянському районі столиці відразу після отримання другої частини неправомірної вигоди", – йдеться в повідомленні.

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В рамках кримінального провадження вирішується питання про оголошення зловмисникові про підозру. Перевіряється можлива причетність чиновника до інших фактів вимагання грошей з іноземців.

Нагадаємо, 17 липня 2020 року Спеціальна антикорупційна прокуратура і НАБУ повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Володимиру Келеберді, п'яти суддям ОАСК, голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку і ще чотирьом особам.

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Київ корупція СБУ посадовці дозвіл на проживання

Джерело: Сьогодні

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