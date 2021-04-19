Русский
$ 27,98
33,53
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

У Києві чиновника секретаріату Кабміну спіймали на хабарі в 2,5 млн грн (фото)

19 квітня, 19:24

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Чиновник, залучаючи директора товариства як посередника, вимагав від представника підрядної організації "відкат"

Чиновник з секретаріату Кабінету Міністрів України піде під суд за хабар в 2,5 мільйона гривень.

Реклама

Про це повідомляє Офіс генпрокурора в Facebook.

"Київська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно начальника одного з Управлінь Секретаріату Кабінету Міністрів України та фінансового директора товариства за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди", – йдеться в повідомленні.

В тренді
Потрібно два-три роки: коли з вулиць Києва зникнуть маршрутки

Реклама

Так, в лютому 2020 року посадовець, залучаючи директора товариства як посередника, вимагав від представника підрядної організації 2,5 млн грн в якості хабара "за безперешкодне підписання актів виконаних робіт по відновленню фасадів будинку уряду і відгуків судових позовів до підрядника".

Нагадаємо, 17 липня 2020 року Спеціальна антикорупційна прокуратура і НАБУ повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Володимиру Келеберді, п'яти суддям ОАСК, голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюк і ще чотирьом особам.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ хабар посадовці прокуратура відкат Кабінет міністрів
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Адвокат потерпілих у ДТП: теща Притули втратила залишки совісті
Адвокат потерпілих у ДТП: теща Притули втратила залишки совістіУкраїна
Пожежа з дітьми в Києві: відео порятунку з палаючої квартири двох хлопчиків
Пожежа з дітьми в Києві: відео порятунку з палаючої квартири двох хлопчиківНадзвичайні події
У Київській області зникла дворічна дитина: що відомо (фото)
У Київській області зникла дворічна дитина: що відомо (фото)Надзвичайні події
"Лікарі боролися понад три тижні". Помер голова Подільського району КиєваНадзвичайні події
У Києві від ковід померла жінка, яку лікарі відмовлялися перевести в реанімацію
У Києві від ковід померла жінка, яку лікарі відмовлялися перевести в реанімаціюІнші новини
Портрети Леніна і тисячі протигазів – в Києві розконсервували бомбосховища, як вони виглядають
Портрети Леніна і тисячі протигазів – в Києві розконсервували бомбосховища, як вони виглядаютьВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти