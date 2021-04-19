У Києві чиновника секретаріату Кабміну спіймали на хабарі в 2,5 млн грн (фото)

Чиновник, залучаючи директора товариства як посередника, вимагав від представника підрядної організації "відкат"

Чиновник з секретаріату Кабінету Міністрів України піде під суд за хабар в 2,5 мільйона гривень.

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Про це повідомляє Офіс генпрокурора в Facebook.

"Київська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно начальника одного з Управлінь Секретаріату Кабінету Міністрів України та фінансового директора товариства за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди", – йдеться в повідомленні.

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Так, в лютому 2020 року посадовець, залучаючи директора товариства як посередника, вимагав від представника підрядної організації 2,5 млн грн в якості хабара "за безперешкодне підписання актів виконаних робіт по відновленню фасадів будинку уряду і відгуків судових позовів до підрядника".

Нагадаємо, 17 липня 2020 року Спеціальна антикорупційна прокуратура і НАБУ повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Володимиру Келеберді, п'яти суддям ОАСК, голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюк і ще чотирьом особам.

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