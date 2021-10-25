У Києві COVID-пацієнтка випала з вікна лікарні – загинула на місці

60-річна загибла лікувалася у відділенні для хворих на COVID-19, вона викинулася з вікна

У столичній лікарні пацієнтка випала з вікна / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві, де раніше чоловік випав з вікна багатоповерхівки, з вікна інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні № 9 викинулася пацієнтка з коронавірусом. Від отриманих травм вона померла на місці.

Про це пише "Обозреватель" з посиланням на власні джерела.

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За попередньою інформацією, 60-річна загибла лікувалася у відділенні для хворих на COVID-19. Вона викинулася з вікна на другому поверсі.

"На жаль, від отриманих травм вона померла на місці події. Відомо, що вона хворіла коронавірусом. Передсмертної записки виявлено не було", – йдеться у повідомленні.

Інформацію про загибель пацієнтки підтвердили і в пресслужбі поліції Києва. Правоохоронці уточнили, що обставини і причини події встановлюються.

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