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У Києві дитячий фотограф шантажем виманював порнознімки у дівчаток: йому загрожує 15 років

21 травня, 15:23

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Зараз вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу

У Києві фотографу, який виготовляв матеріали дитячої порнографії, повідомили про підозру. Він шантажем змусив дівчинку відправити йому свої інтимні знімки.

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Про це повідомляє Прокуратура Києва.

На початку квітня цього року підозрюваний створив у соціальній мережі Instagram фейковий профіль під вигаданим назвою і почав листуватися з 9-річною дівчинкою, теж представившись дівчинкою.

"Реалізуючи свій злочинний умисел та налагодивши контакт і отримавши певну довіру дівчинки, чоловік вмовив її до створення особистих зображень в оголеному вигляді. Отримавши декілька відвертих фото, чоловік шляхом шантажу та погроз їх розповсюдження стороннім особам, примусив малолітню зробити інші відверті фотознімки в сексуальних образах з моделюванням сексуальної поведінки та зображенням її статевих органів", – йдеться в повідомленні.

Зловмисником виявився дитячий фотограф. Чоловік одружений і має двох дітей.

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"У ході проведеного обшуку за місцем проживання чоловіка, зокрема на мобільному телефоні та комп’ютері, виявлено та вилучено численні фото та відео дитячої порнографії 9-річної дівчинки та інших малолітніх осіб", – додають в прокуратурі.

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Зараз слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання від 9 до 15 років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що під Миколаєвом вітчим розбещував трьох прийомних дочок.

Також нагадаємо, в Києві затримали іноземця, який на дитячому майданчику розбещував дівчинку.

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