У Києві дівчинка випала з вікна багатоповерхівки

У Києві дівчинка впала з балкона багатоповерхівки в Дарницькому районі.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.

Неповнолітня загинула на місці. Це сталося на вулиці Княжий Затон.

"13-річна дівчинка, місцева жителька, впала з балкона 14-го поверху. Подію належним чином зареєстровано в Дарницькому управлінні поліції", – йдеться в повідомленні.

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Поліція встановлює всі обставини.

Нагадаємо, в Чернівцях 10-річний хлопчик випав з вікна 5-го поверху.

Крім того, в Києві на вулиці Воскресенській виявили чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою. Виявилося що його виштовхнули з вікна.

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