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У Києві дівчина потрапила під трамвай. В якому стані постраждала (відео)

11 червня 2021 10:51

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Копи попередили про те, що у Дніпровському районі сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода з потерпілим, у зв'язку з чим припинився рух трамваїв

У Дніпровському районі столиці на трамвайній зупинці "Бульвар Ярослава Гашека" дівчина потрапила під трамвай. Вона жива, але сильно травмована.

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Як повідомляє Київ Оперативний, на місце викликали спецслужби для того, щоб підняти трамвай і витягти з-під нього постраждалу. Її передали медикам "швидкої".

За словами очевидців, дівчина послизнулася і потрапила під транспортний засіб.

ДТП сталося на трамвайній зупинці. Фото: t.me/kyivpatrol
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ДТП сталося на трамвайній зупинці. Фото: t.me/kyivpatrol

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Крім того, у пресслужбі патрульної поліції повідомили, що у зв'язку з ДТП рух трамваїв на даній ділянці припинений. Рух автомобілів також ускладнений.

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На місці ДТП працюють медики і правоохоронці.

Раніше ми повідомляли, що у Києві на Подолі трамвай протаранив легковик. Водій легкового автомобіля не вчасно опинився на рейках.

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Також нагадаємо, у Києві трамвай зійшов з рейок. На місце виїхали техніки комунального підприємства для підйому трамвая на рейки.

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